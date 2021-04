PSG x City: Neymar tem média incrível de gols contra times de Guardiola na Liga dos Campeões

Apesar de ter perdido a final do Mundial de Clubes entre Santos e Barcelona, em 2011, o craque brasileiro possui bom retrospecto diante das equipes lideradas pelo treinador espanhol

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Julien de Rosa/EFE/Manchester City Neymar já enfrentou Guardiola em quatro oportunidades na Liga dos Campeões



A espera acabou. A partir das 16 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 28, Neymar entrará em campo para vestir as cores do Paris Saint-Germain diante do Manchester City, no estádio Parque dos Príncipes, na França, no primeiro confronto da semifinal da Liga dos Campeões entre os times. E, se depender do retrospecto do brasileiro diante das equipes treinadas por Pep Guardiola, os fãs do camisa 10 do PSG e da seleção brasileira podem ficar animados. Isso porque o craque já enfrentou o técnico espanhol em quatro oportunidades no torneio da Uefa, anotando quatro gols e mais uma assistência. Todas as vezes em que o encontro aconteceu na competição, o astro vestia as cores do Barcelona.

O primeiro embate entre Neymar e Guardiola, na verdade, aconteceu em 2011, quando o atleta ainda representava o Santos. No Mundial de Clubes daquele ano, o atacante não teve a menor chance e viu o Barcelona, comandado pelo treinador espanhol, aplicar 4 a 0 na decisão. Depois do fatídico dia, o brasileiro é quem se deu melhor: apesar de duas vitórias para cada lado na Liga dos Campeões, o jogador é quem comemorou uma classificação épica para a final da edição 2014/15. Relembre todos os duelos abaixo.

Liga dos Campeões 2014/2015 (semifinal) – Barcelona 3 x 0 Bayern de Munique

No último título do Barcelona na competição continental, o trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) precisou passar do Bayern de Munique na semifinal. No primeiro duelo, o grande destaque foi o camisa 10 argentino, que foi às redes em duas oportunidades. O brasileiro, porém, fechou a conta no Camp Nou, recebendo em contra-ataque e batendo na saída de Manuel Neuer, goleiro então treinado por Pep Guardiola.

Liga dos Campeões 2014/15 (semifinal) – Bayern de Munique 3 x 2 Barcelona

A primeira vitória de um time comandado por Guardiola sobre Neymar na Liga dos Campeões aconteceu na volta, mas não serviu de nada. O Bayern de Munique saiu na frente com Benatia, mas o craque brasileiro virou com dois gols após assistências de Luis Suárez. No fim, Lewandowski e Muller ainda reverteram o prejuízo, mas não conseguiram impedir a classificação do time catalão.

Liga dos Campeões 2016/17 (fase de grupos) – Barcelona 4 x 0 Manchester City

Em sua última Liga dos Campeões com a camisa do Barcelona, Neymar aprontou para cima do Manchester City, de Guardiola. Mesmo tendo perdido um pênalti, o atacante fez linda jogada para fazer um golaço na goleada sobre os ingleses. Messi, para variar, foi o protagonista, anotando três gols na partida, realizada pela fase de grupos.

Liga dos Campeões 2016/17 (fase de grupos) – Manchester City 3 x 1 Barcelona

Já na partida de volta, no Etihad Stadium, na Inglaterra, quem levou a melhor foi o Manchester City. Depois do time blaugrana abrir o placar com Messi, que recebeu assistência de Neymar, a equipe da casa virou com dois gols de Gundogan e outro de De Bruyne – a dupla deverá estar em campo no duelo de hoje.