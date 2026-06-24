Quais são os clubes mais valiosos do mundo segundo a Forbes durante o período da Copa

Real Madrid é o clube de futebol mais valioso do mundo em 2026, avaliado em US$ 9,5 bilhões pela revista Forbes

O Real Madrid é o clube de futebol mais valioso do mundo em 2026, avaliado em US$ 9,5 bilhões pela revista Forbes. No levantamento atualizado divulgado no fim de maio, às vésperas da Copa do Mundo da América do Norte, a equipe espanhola manteve a liderança do ranking pelo quinto ano consecutivo. Com um crescimento expressivo de mercado, o time merengue desbancou não apenas rivais europeus, mas também franquias históricas de outros esportes para se isolar no topo da elite financeira global.

O domínio financeiro e estrutural do Real Madrid

A hegemonia da equipe espanhola vai além das conquistas dentro de campo. Durante a última temporada, o clube gerou uma receita de US$ 1,265 bilhão, o maior faturamento já registrado por uma equipe esportiva na história do levantamento da Forbes. Esse montante superou inclusive os números do Dallas Cowboys, da NFL, consolidando a força da marca madrilenha no mercado internacional.

O salto financeiro recente está diretamente ligado à modernização de sua infraestrutura e ao forte apelo comercial. A renovação do estádio Santiago Bernabéu transformou a arena em um complexo multiuso altamente lucrativo, impulsionando a arrecadação com grandes eventos, turismo e novos acordos de patrocínio.

Além disso, a capacidade de atrair os melhores jogadores do planeta mantém o time no centro das atenções midiáticas. Essa combinação de gestão agressiva e expansão imobiliária garantiu um aumento de 41% no valor da instituição em relação ao ano anterior, criando uma vantagem de US$ 2 bilhões sobre o segundo colocado da lista.

O ranking completo das potências globais

O cenário do futebol europeu concentra as maiores fortunas do esporte, com uma intensa disputa pelas primeiras posições. Nesta edição de 2026, o Barcelona recuperou terreno e ultrapassou o Manchester United para assumir a vice-liderança. Abaixo, confira o top 10 das equipes bilionárias:

Real Madrid (Espanha)

O líder isolado do ranking ostenta uma avaliação de mercado de US$ 9,5 bilhões, impulsionado por acordos comerciais globais e bilheteria recorde. Barcelona (Espanha)

Apesar das turbulências financeiras recentes, o time catalão atingiu a marca de US$ 7,5 bilhões, sustentado por sua imensa base de torcedores e reestruturações internas. Manchester United (Inglaterra)

A equipe inglesa caiu para a terceira posição, sendo avaliada em US$ 7,2 bilhões. Mesmo com resultados esportivos irregulares, a marca permanece como uma potência comercial. Liverpool (Inglaterra)

Com uma gestão sustentável e forte presença internacional, o clube garantiu a quarta posição com US$ 6,2 bilhões. Paris Saint-Germain (França)

A equipe francesa continua sua escalada financeira e alcançou o valor de US$ 5,8 bilhões, consolidando-se como a principal força econômica de seu país. Bayern de Munique (Alemanha)

O gigante bávaro mantém sua estabilidade histórica no mercado europeu, avaliado atualmente em US$ 5,7 bilhões. Manchester City (Inglaterra)

Impulsionado por títulos recentes e investimentos pesados, o time azul de Manchester chegou a um valor de US$ 5,5 bilhões. Arsenal (Inglaterra)

A retomada do protagonismo esportivo refletiu diretamente nas finanças, elevando a avaliação para US$ 5,4 bilhões. Chelsea (Inglaterra)

Mesmo passando por um período de transição de dono e elenco, a equipe londrina sustenta a marca de US$ 4,2 bilhões. Tottenham Hotspur (Inglaterra)

Com um dos estádios mais modernos do mundo gerando alta receita diária, o clube fecha o top 10 valendo US$ 3 bilhões.

O impacto do capital inglês e a ascensão norte-americana

A disparidade financeira no futebol moderno fica evidente ao analisar a composição completa do top 30 da Forbes. A Premier League domina o cenário global de investimentos, colocando 11 clubes entre os mais valiosos do mundo. O abismo entre os direitos de transmissão ingleses e os das demais ligas europeias cria um ambiente onde até equipes de meio de tabela da Inglaterra superam gigantes tradicionais de outros países.

Ao mesmo tempo, o mercado norte-americano vive um momento de explosão comercial. Sete equipes da Major League Soccer (MLS) entraram na lista das franquias mais valiosas, um reflexo direto dos investimentos bilionários e da chegada de astros internacionais. O Inter Miami, por exemplo, atingiu a 17ª posição com US$ 1,35 bilhão, provando o sucesso do projeto de expansão da liga.

Esse crescimento dos Estados Unidos ocorre em um momento de extrema importância para a região. O aumento do interesse local pelo esporte e a injeção de capital nas franquias pavimentam o terreno para uma nova era de consumo esportivo, consolidando o futebol como um produto altamente rentável na América do Norte.

A atualização das cifras bilionárias comprova que as instituições esportivas deixaram de ser apenas clubes para se tornarem conglomerados globais de entretenimento. A capacidade de monetizar a paixão dos torcedores determina, com precisão matemática, quem terá os recursos necessários para erguer as taças mais cobiçadas do planeta.