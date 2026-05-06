O atacante Mohammed Muntari detém a marca isolada após balançar as redes na edição de 2022, a única disputada pelo país do Oriente Médio

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP Mohammed Muntari, autor do único gol do Catar em Copas do Mundo



A resposta para quem busca saber quem é o maior artilheiro da seleção do Catar na história das Copas do Mundo se resume a um único nome: Mohammed Muntari. O jogador nascido em Gana e naturalizado catariano marcou o único gol do país na edição de 2022, torneio em que o Catar fez sua estreia absoluta como país-sede. Com apenas uma participação em Mundiais em toda a sua trajetória esportiva, a equipe encerrou sua campanha com três derrotas e apenas uma bola na rede, o que coloca o centroavante no topo isolado dessa estatística.

O cabeceio histórico de Mohammed Muntari contra o Senegal

O momento que garantiu o nome do atacante nos registros da Federação Internacional de Futebol (Fifa) aconteceu no dia 25 de novembro de 2022, no Estádio Al Thumama, em Doha. Pela segunda rodada da fase de grupos, o Catar perdia para o Senegal quando Muntari entrou em campo no segundo tempo com a missão de reverter a desvantagem.

Aos 34 minutos da etapa final, o lateral Ismaeel Mohammad acertou um cruzamento preciso pela ponta direita. Muntari subiu mais alto que a defesa africana e finalizou de cabeça para o fundo da meta defendida por Édouard Mendy. Apesar da festa intensa nas arquibancadas pelo primeiro gol catariano em Copas, a partida terminou com a vitória senegalesa por 3 a 1, placar que decretou a eliminação precoce dos anfitriões do torneio.

Ranking geral: os maiores goleadores da seleção catariana

Como a lista de artilheiros do Catar no principal torneio da Fifa se limita a uma única linha, a verdadeira dimensão do poder ofensivo do país pode ser observada no retrospecto geral de todas as competições. Em torneios como a Copa da Ásia e nas Eliminatórias, outros ídolos locais construíram números expressivos.

Abaixo, apresentamos o Top 5 histórico de artilheiros da seleção do Catar em jogos oficiais, que conta com nomes de amplo destaque no futebol asiático contemporâneo:

1º Almoez Ali (60 gols): O atual camisa 19 é o maior goleador de todos os tempos do país, sendo a principal referência técnica e artilheiro isolado no bicampeonato da Copa da Ásia;

2º Hassan Al-Haydos (40 gols): O histórico ex-capitão da seleção soma mais de 180 convocações e atuou como o grande maestro do meio-campo catariano ao longo da última década;

3º Akram Afif (39 gols): Eleito o melhor jogador do continente asiático, o veloz ponta-esquerda é a principal arma ofensiva da equipe e o grande garçom do elenco atual;

4º Sebastián Soria (30 gols): O uruguaio naturalizado catariano foi o pioneiro do ataque da seleção nos anos 2000, liderando a artilharia por muitos anos antes da consolidação da nova geração;

5º Boualem Khoukhi (19 gols): Nascido na Argélia, o versátil jogador atua tanto como zagueiro quanto como volante, mas construiu um faro de gol raro para atletas do sistema defensivo;

Nota: Mohammed Muntari, o dono do histórico gol na Copa do Mundo, ocupa atualmente a 7ª posição no ranking geral, com 16 gols marcados pela equipe nacional.

O futuro do ataque e a busca por novas vagas

Para que a estatística catariana em Mundiais deixe de ser uma exclusividade solitária de Muntari, a seleção precisa confirmar sua presença na Copa do Mundo de 2026, que será sediada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá. Diferente do que ocorreu em 2022, quando obteve a vaga automática como país-sede, o Catar agora disputa as duras eliminatórias asiáticas para tentar retornar ao principal palco do futebol.

O peso de buscar essa classificação recai diretamente sobre a dupla Almoez Ali e Akram Afif, jogadores que dominam o cenário continental, mas que ainda não conseguiram balançar as redes no torneio da Fifa. O desempenho dos atacantes nas fases decisivas das Eliminatórias ditará se o gol de Muntari continuará sendo um evento isolado ou se o país começará, de fato, a escalar o seu próprio ranking global.

O único gol anotado em 2022 carrega um forte simbolismo esportivo para a Associação de Futebol do Catar. Ele materializa os investimentos pesados no projeto da Aspire Academy e na profissionalização da liga local nas últimas duas décadas, garantindo que o país cravasse a sua marca oficial nos gramados do maior torneio esportivo do planeta.