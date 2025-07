Real Madrid faz partida tranquila, sofre poucos sustos e elimina Juventus nas oitavas do Mundial

Gonzalo García foi o autor do gol solitário do confronto; Di Gregorio também se destacou por impedir que jogo ofensivo da equipe de Xabi Alonso transformasse a partida em goleada

EFE/ Juan Ignácio Roncoroni Gonzalo Garcia abriu o placar com uma bela cabeçada reta sem chance para o goleiro italiano



O Real Madrid eliminou a Juventus do Mundial de Clubes da Fifa, nas oitavas de final. O time espanhol ganhou por 1×0 após uma partida em que levou poucos sustos, e teve muitas chances de gol. O time de Xabi Alonso propunha o jogo com um time postado com linhas mais acima, e a Juventus tentava explorar os espaços nas costas da defesa madrilenha, e um grande indicativo disso era o artilheiro Dušan Vlahović no banco, que teve como substituto o veloz Kolo Muani. Foi nos pés dele a primeira grande chance do jogo, quando saiu de frente com Thibaut Courtois, mas o francês tentou cavar e mandou a bola por cima do gol. O Real ficava bastante com a bola, mas não conseguia levar perigo ao gol de Michele Di Gregorio.

A primeira grande chance do Real veio só por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, quando Valverde deixou Bellingham livre para finalizar no gol, mas o goleiro fez uma bela defesa com o pé. Arda Güler levantou a galera dando um chapéu em Cambiaso no fim do primeiro tempo, e inspirou Valverde a desafiar Di Gregorio de longe, que defendeu bem,

Voltando da parada, Valverde já mandou uma bola triscando a trave de Di Gregorio com um minuto do segundo tempo, dando o tom da segunda etapa. A partir de então, foi um bombardeio contra o goleiro Di Gregorio. E em uma dessas bombas, em cruzamento na área, Gonzalo Garcia abriu o placar com uma bela cabeçada reta sem chance para o goleiro italiano. Mbappé voltou ao time do Real Madrid após ficar de fora do Mundial por problemas no estômago, e entrou no segundo tempo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ‘Velha Senhora’ não conseguia mais marcar o time espanhol como no primeiro tempo, e o Real trocava passes com tranquilidade no ataque. Di Gregorio impedia o clube espanhol de transformar a partida em goleada, fazendo mais de dez defesas difíceis durante a partida. O time de Igor Tudor volta para casa sem grandes lições nessa competição. O Real pega no sábado (5) o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey.

Como foi o jogo

Jogo marcava o retorno de Kylian Mbappé ao time do Real Madrid, pelo menos no banco

Torcida para o Real Madrid dominava o Hard Rock Stadium

Primeira chegada da Juventus, sem conseguir finalizar com perigo

Kolo Muani saiu cara a cara com o goleiro após passe de Francisco Conceição, tentou cavar e jogou por cima do gol

Finalização de cabeça de Francisco Conceição, defendida por Courtois

Bela jogada de Yildiz pela esquerda passando por dois, tocando para o cruzamento cortado de Cambiaso

Na primeira grande chance, Bellingham ficou cara a cara com Di Gregorio, que tirou com pé a bola que ainda bateu na sua cara

SEGUNDO TEMPO

Finalização de Valverde à direita da trave quase fazendo o gol

Courtois se atrapalhou com Rüdiger e quase deixou o gol livre

Locatelli pegou Vini. Jr. em bom contra-ataque do time de Madri

Bellingham limpou a marcação, balançou duas vezes e finalizou para mais uma boa defesa de Di Gregorio

Mais uma bola defendida por Di Gregorio, em uma bomba de Hujsein

Gol de Gonzalo Garcia, de cabeça, após grande pressão dos espanhóis, em cruzamento na área e sem chance para o goleiro italiano

Quase gol de “puxeta” de Valverde, em mais trabalho para Di Gregorio

Nico González finalizou de fora da área, mas acabou mandando para fora pelo lado direito do gol

Di Gregorio defendeu mais uma boa finalização do Real, de Arda Güler

Mais uma defesa difícil de Di Gregorio, totalizando dez com 40 do segundo tempo

Gols

Gonzalo Garcia, Real Madrid, aos 9 minutos do segundo tempo

Próximos jogos

Real Madrid x Vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey, 05/07, às 17h

Juventus, PRÓXIMA TEMPORADA