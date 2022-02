Real Madrid perde para o Athletic Bilbao e é eliminado da Copa do Rei

Time merengue levou gol aos 89 minutos de jogo; Athletic também eliminou o Barcelona da competição

Reprodução/ Twitter @athleticClub Athletic também eliminou o Barcelona da competição



O Real Madrid está eliminado da Copa do Rei 2022. Nesta quinta-feira, 3, o time merengue entrou em campo para enfrentar o Athletic Bilbao pelas quartas de final da competição e perdeu por 1 a 0, gol de Berenguer aos 44 do segundo tempo. O Real contou com seu time titular, incluindo Casemiro e Vinícius Junior que voltaram da seleção brasileira, mas foi dominado pelos adversários. Apesar de maior posse de bola, a equipe de Ancelotti chutou apenas duas vezes ao gol. Curiosamente, o Bilbao também eliminou o Barcelona nas oitavas de final. Os classificados para a próxima fase são Rayo Vallecano, Valencia e Betis. Os jogos das semis serão definidos ainda em sorteio.