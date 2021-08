Real Madrid renova com goleiro belga Courtois até 2026

O arqueiro já soma três títulos com a camisa do time madrileno: Supercopa da Espanha (2020), Campeonato Espanhol (2020) e Mundial de Clubes da Fifa (2018)

Reprodução/Real Madrid Thibaut Courtois renovou com o Real Madrid até 2026



O Real Madrid deu uma ótima notícia aos torcedores do time na manhã desta segunda-feira, 16. Em comunicado, o clube anunciou que renovou o contrato com o goleiro Thibaut Courtois até 2026. “Thibaut Courtois assinou a renovação do contrato com o Real Madrid, ao lado do presidente do clube, Florentino Pérez. O goleiro permanecerá vinculado ao clube até 30 de junho de 2026. Após a assinatura do novo contrato, foi presenteado com uma camisa com seu nome e o número 2026”, informou uma pequena nota oficial divulgada pela agremiação madrilena.

Contratado em 2018, Courtois participou da estreia da equipe na temporada 2021/2022 na vitória por 4 a 1, no último fim de semana, sobre o Alavés, completando 100 jogos com a camisa merengue. “Eu amo fazer parte do Real Madrid e prolongar minha relação com o clube até 2026 é uma verdadeira honra”, afirmou o goleiro em seu site oficial, dizendo ainda qual é o seu maior desejo: “Não é segredo que ganhar uma Liga dos Campeões com o Real Madrid está no topo da minha lista. Esse clube e seus torcedores merecem isso”, salientou Courtois, que tem três títulos com a camisa merengue: Supercopa da Espanha (2020), Campeonato Espanhol (2020) e Mundial de Clubes da Fifa (2018).