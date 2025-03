Real Madrid sofre derrota para o Betis de virada e corre risco de ver o Barcelona abrir vantagem no Espanhol

Equipe de Carlo Ancelotti permanece com 54 pontos, empatada com o time catalão, que ainda jogará neste domingo, e à frente do Atlético de Madrid, que possui 53 pontos

EFE/Julio Muñoz Embora tenha tido menos posse de bola, o Betis se mostrou mais eficiente em termos de ataque



O Real Madrid, que iniciou a rodada como líder do Campeonato Espanhol, sofreu uma derrota para o Betis em Sevilha, o que pode resultar em uma queda para a terceira posição na tabela. Com essa derrota, a equipe de Carlo Ancelotti permanece com 54 pontos, empatada com o Barcelona, que ainda jogará neste domingo, e à frente do Atlético de Madrid, que possui 53 pontos. A partida começou de forma promissora para o Real, que abriu o placar com um gol de Brahim Diaz, assistido por Mbappé. Contudo, o Betis reagiu e igualou o marcador com um gol de Johnny, que surgiu após uma cobrança de escanteio. A virada do time da casa aconteceu quando Isco converteu um pênalti, após ser derrubado na área por Rudiger.

Embora tenha tido menos posse de bola, o Betis se mostrou mais eficiente em termos de ataque. Ancelotti tentou reverter a situação ao substituir Mbappé por Endrick, mas o Real Madrid conseguiu apenas duas finalizações ao gol durante toda a partida, marcando sua segunda derrota nos últimos cinco confrontos. O próximo desafio do Real Madrid será contra o Rayo Vallecano, enquanto a equipe também se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Por sua vez, o Betis se prepara para receber o Valladolid no próximo sábado, buscando manter o bom momento após a vitória sobre o gigante espanhol.

Publicado por Fernando Dias