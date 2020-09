Real Madrid vence Valladolid em noite inspirada de Vinícius Junior

Brasileiro marcou o único gol da vitória; e poderia ter ajudado a construir um placar ainda maior

EFE/JuanJo Martín Valladolid reclamaram de impedimento no lance do gol, mas o árbitro não viu irregularidades no lance



Vinícius Junior salvou o Real Madrid de um segundo tropeço no Campeonato Espanhol. O jovem brasileiro saiu do banco de reservas aos 11 minutos da segunda etapa e, dez minutos depois, estava comemorando o gol que definiria a vitória suada por 1 a 0 sobre o Valladolid. Foi o primeiro – e muito festejado – gol brasileiro na temporada. Enquanto os jogadores do Real Madrid comemoravam, os atletas do Valladolid protestaram, pedindo impedimento na jogada. Vinícius Junior pareceu um pouco adiantado no momento em que recebeu o passe de Benzema.

A arbitragem não enxergou irregularidades, e o ex-flamenguista acabou muito reverenciado pelos merengues. Levou até os tradicionais tapas na cabeça do experiente Sérgio Ramos, em uma espécie de agradecimento. O jogo no Santiago Bernabéu foi bastante duro para o Real Madrid. Os visitantes não se amedrontaram diante do atual campeão e deram enorme trabalho ao goleiro Courtois, outro herói do dia ao praticar belas e seguras defesas. Não fossem suas intervenções, a situação do Real Madrid poderia ter ficado delicada.

As principais chances do Valladolid foram quando o placar ainda marcava 0 a 0. Vendo o seu time sufocado, Zidane resolveu substituir Jovic por Vinícius, e foi premiado com o gol da vitória. Ele ainda poderia ter feito o segundo gol no minuto final. Ele saiu em velocidade no contra-ataque, mas chutou sem força. O gol perdido não fez falta, pois o dia de herói já estava garantido.

A rodada na Espanha ainda contou com o empate entre Atlético de Madrid e Huesca por 0 a 0, no primeiro jogo de Luis Suárez como titular. O Villarreal fez 3 a 1 no Alavés e o Eibar acabou superado em seus domínios pelo Elche, por 1 a 0.

* Com Estadão Conteúdo