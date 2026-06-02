Reis da Copa: Cristiano Ronaldo, Messi e Ochoa vão disputar o torneio pela sexta vez

Três jogadores estiveram presentes nas últimas cinco edições da Copa do Mundo

Photo by Attila KISBENEDEK / AFP - EFE / Juan Ignácio Roncoroni - AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guilhermo Ochoa



A convocação de Lionel Messi, pela Argentina, Cristiano Ronaldo, por Portugal, e Guillermo Ochoa, do México, fará com que os três jogadores quebrem um recorde: os atletas que disputaram a Copa do Mundo por mais vezes. Em 2026, os três estão indo para a 6ª edição do torneio, que vai do dia 11 de junho até 19 de julho e, pela primeira vez na história, vai ser disputado em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

Tanto Messi, como Cristiano Ronaldo e Ochoa estiveram presentes nas últimas cinco edições da Copa do Mundo.

2006, na Alemanha

2010, na África do Sul

2014, no Brasil

2018, na Rússia

2022, no Catar

Com a marca a ser alcançada nos próximos dias, quando as seleções fizerem a estreia no torneio, eles vão ultrapassar quatro jogadores que lideram a lista de maior número de participação:

Antonio Carbajal (México)

Lothar Matthäus (Alemanha)

Gianluigi Buffon (Itália)

Rafael Márquez (México)

Entre a lista de jogadores que aparecem com quatro Copas disputadas, aparecem sete brasileiros, sendo eles:

Nilton Santos – 1950, 1954, 1958 e 1962

Castilho – 1950, 1954, 1958 e 1962

Djalma Santos – 1954, 1958, 1962 e 1966

Pelé – 1958, 1962, 1966 e 1970

Emerson Leão – 1970, 1974, 1978 e 1986

Cafu – 1994, 1998, 2002 e 2006

Ronaldo Fenômeno – 1994, 1998, 2002 e 2006

Apesar de os três se prepararem para quebrar o recorde, em número de partidas, o jogador que mais vezes esteve em campo em uma Copa do Mundo foi o argentino Lionel Messi, que disputou 26 partidas, marca que foi atingida em 2022, quando a La Albiceleste conquistou o campeonato, sua terceira estrela.

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