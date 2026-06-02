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Reis da Copa: Cristiano Ronaldo, Messi e Ochoa vão disputar o torneio pela sexta vez

Três jogadores estiveram presentes nas últimas cinco edições da Copa do Mundo

  • Por Sarah Américo
  • 02/06/2026 22h16 - Atualizado em 02/06/2026 22h16
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Photo by Attila KISBENEDEK / AFP - EFE / Juan Ignácio Roncoroni - AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND - cristiano, messi e ochoa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guilhermo Ochoa

A convocação de Lionel Messi, pela Argentina, Cristiano Ronaldo, por Portugal, e Guillermo Ochoa, do México, fará com que os três jogadores quebrem um recorde: os atletas que disputaram a Copa do Mundo por mais vezes. Em 2026, os três estão indo para a 6ª edição do torneio, que vai do dia 11 de junho até 19 de julho e, pela primeira vez na história, vai ser disputado em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

Tanto Messi, como Cristiano Ronaldo e Ochoa estiveram presentes nas últimas cinco edições da Copa do Mundo. 

  • 2006, na Alemanha
  • 2010, na África do Sul
  • 2014, no Brasil
  • 2018, na Rússia
  • 2022, no Catar

Com a marca a ser alcançada nos próximos dias, quando as seleções fizerem a estreia no torneio, eles vão ultrapassar quatro jogadores que lideram a lista de maior número de participação: 

  • Antonio Carbajal (México)
  • Lothar Matthäus (Alemanha)
  • Gianluigi Buffon (Itália)
  • Rafael Márquez (México)

Entre a lista de jogadores que aparecem com quatro Copas disputadas, aparecem sete brasileiros, sendo eles: 

  • Nilton Santos – 1950, 1954, 1958 e 1962
  • Castilho – 1950, 1954, 1958 e 1962
  • Djalma Santos – 1954, 1958, 1962 e 1966
  • Pelé – 1958, 1962, 1966 e 1970
  • Emerson Leão – 1970, 1974, 1978 e 1986
  • Cafu – 1994, 1998, 2002 e 2006
  • Ronaldo Fenômeno – 1994, 1998, 2002 e 2006

Apesar de os três se prepararem para quebrar o recorde, em número de partidas, o jogador que mais vezes esteve em campo em uma Copa do Mundo foi o argentino Lionel Messi, que disputou 26 partidas, marca que foi atingida em 2022, quando a La Albiceleste conquistou o campeonato, sua terceira estrela.

Lionel Messi

Messi é o jogador que mais vezes esteve em campo na Copa do Mundo │ EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Jogadores que mais jogaram

  • Lionel Messi (Argentina): 26 partidas – 2006 a 2022
  • Lothar Matthäus (Alemanha): 25 partidas – 1982 a 1998
  • Miroslav Klose (Alemanha): 24 partidas – 2002 a 2014
  • Paolo Maldini (Itália): 23 partidas – 1990 a 2002
  • Cristiano Ronaldo (Portugal): 22 partidas – 2006 a 2022
  • Cafu (Brasil): 20 partidas – 1994 a 2006
  • Diego Maradona (Argentina): 21 partidas – 1982 a 1994
  • Uwe Seeler (Alemanha Ocidental): 21 partidas – 1958 a 1970
  • Philipp Lahm (Alemanha): 20 partidas – 2006 a 2014
  • Bastian Schweinsteiger (Alemanha): 20 partidas – 2006 a 2014
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