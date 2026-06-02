Reis da Copa: Cristiano Ronaldo, Messi e Ochoa vão disputar o torneio pela sexta vez
Três jogadores estiveram presentes nas últimas cinco edições da Copa do Mundo
A convocação de Lionel Messi, pela Argentina, Cristiano Ronaldo, por Portugal, e Guillermo Ochoa, do México, fará com que os três jogadores quebrem um recorde: os atletas que disputaram a Copa do Mundo por mais vezes. Em 2026, os três estão indo para a 6ª edição do torneio, que vai do dia 11 de junho até 19 de julho e, pela primeira vez na história, vai ser disputado em três países: Canadá, Estados Unidos e México.
Tanto Messi, como Cristiano Ronaldo e Ochoa estiveram presentes nas últimas cinco edições da Copa do Mundo.
- 2006, na Alemanha
- 2010, na África do Sul
- 2014, no Brasil
- 2018, na Rússia
- 2022, no Catar
Com a marca a ser alcançada nos próximos dias, quando as seleções fizerem a estreia no torneio, eles vão ultrapassar quatro jogadores que lideram a lista de maior número de participação:
- Antonio Carbajal (México)
- Lothar Matthäus (Alemanha)
- Gianluigi Buffon (Itália)
- Rafael Márquez (México)
Entre a lista de jogadores que aparecem com quatro Copas disputadas, aparecem sete brasileiros, sendo eles:
- Nilton Santos – 1950, 1954, 1958 e 1962
- Castilho – 1950, 1954, 1958 e 1962
- Djalma Santos – 1954, 1958, 1962 e 1966
- Pelé – 1958, 1962, 1966 e 1970
- Emerson Leão – 1970, 1974, 1978 e 1986
- Cafu – 1994, 1998, 2002 e 2006
- Ronaldo Fenômeno – 1994, 1998, 2002 e 2006
Apesar de os três se prepararem para quebrar o recorde, em número de partidas, o jogador que mais vezes esteve em campo em uma Copa do Mundo foi o argentino Lionel Messi, que disputou 26 partidas, marca que foi atingida em 2022, quando a La Albiceleste conquistou o campeonato, sua terceira estrela.
Jogadores que mais jogaram
- Lionel Messi (Argentina): 26 partidas – 2006 a 2022
- Lothar Matthäus (Alemanha): 25 partidas – 1982 a 1998
- Miroslav Klose (Alemanha): 24 partidas – 2002 a 2014
- Paolo Maldini (Itália): 23 partidas – 1990 a 2002
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 22 partidas – 2006 a 2022
- Cafu (Brasil): 20 partidas – 1994 a 2006
- Diego Maradona (Argentina): 21 partidas – 1982 a 1994
- Uwe Seeler (Alemanha Ocidental): 21 partidas – 1958 a 1970
- Philipp Lahm (Alemanha): 20 partidas – 2006 a 2014
- Bastian Schweinsteiger (Alemanha): 20 partidas – 2006 a 2014
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