PSG anuncia a contratação de Ferran Torres, herói do título mundial da Espanha

Além do Mundial, Ferran também conquistou com a Espanha a Liga das Nações de 2023 e a Eurocopa de 2024

O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado a contratação de Ferran Torres. Campeão mundial e responsável pelo gol que colocou a segunda estrela na camisa da Espanha, o atacante deixou o Barcelona para assinar contrato com o clube francês até 2031.

Aos 26 anos, Ferran recebeu a camisa 9 e desembarca em Paris com o status de uma das principais contratações da temporada. Os clubes não divulgaram os valores da operação, mas especula-se que o PSG tenha desembolsado cerca de 50 milhões de euros – aproximadamente R$ 315 milhões na cotação atual.

A mudança também marca um reencontro importante na carreira do jogador. Ferran voltará a trabalhar com Luis Enrique, responsável por lançá-lo na seleção principal da Espanha em setembro de 2020, durante uma partida contra a Alemanha pela Liga das Nações.

Sob o comando do treinador, o atacante participou da Eurocopa de 2020 e da Copa do Mundo de 2022. Ferran tornou-se uma das peças recorrentes da equipe de Luis Enrique por sua capacidade de atuar centralizado ou pelos lados do campo.

Ferran Torres foi o herói da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. Depois de começar no banco, ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo e marcou, na prorrogação, o único gol da vitória sobre a Argentina no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

O atacante ainda foi escolhido como o melhor jogador da decisão. O resultado deu à seleção espanhola o segundo título mundial de sua história, 16 anos depois da conquista de 2010.

Além do Mundial, Ferran também conquistou com a Espanha a Liga das Nações de 2023 e a Eurocopa de 2024. Ele acumula 25 gols em 65 partidas pela equipe nacional.

“Estou muito feliz por iniciar uma nova aventura em um clube tão ambicioso como o Paris Saint-Germain”, declarou o jogador no anúncio oficial do PSG.

Ferran também encerra sua trajetória pelo Barcelona depois de quatro anos e meio. Contratado junto ao Manchester City em janeiro de 2022, disputou 207 partidas, marcou 65 gols e conquistou três edições do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e duas Supercopas nacionais.

Na última temporada, o atacante viveu um de seus melhores anos pelo clube catalão. Foram 21 gols e três assistências em 49 partidas, números que ajudaram o Barcelona a conquistar mais um título de LaLiga.