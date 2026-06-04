República Tcheca x Guatemala: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Reprodução/ InstagramPatrik Schick
República Tcheca e Guatemala se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h, pelos amistosos da Copa do Mundo, no Sports Illustrated Stadium, nos EUA.
Os tchecos voltam à Copa após 20 anos de ausência, garantindo a vaga na repescagem europeia de março. Já a Guatemala não se classificou para a competição e usa essa Data FIFA para medir forças contra times de nível superior.
Onde assistir República Tcheca x Guatemala ao vivo
A partida será transmitida pela Globoplay (streaming) e Sportv.
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