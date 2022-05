Richarlison diz para Carragher ‘lavar a boca’ e recebe resposta inusitada de ídolo do Liverpool

Mesmo após ser fundamental na campanha do Everton contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, o ‘Pombo’ foi criticado por Jamie Carragher por simular muitas faltas

Reprodução/Twitter/Everton Richarlison corre com a bola dominada em partida entre Everton e Liverpool



Mesmo após ser fundamental na campanha do Everton contra o rebaixamento no Campeonato Inglês 2021/2022, o brasileiro Richarlison foi criticado por Jamie Carragher, lenda do Liverpool e atualmente comentarista esportivo, por simular muitas faltas. Através do Twitter, entretanto, o “Pombo” deu uma resposta dura. “Lave a sua boca antes de falar de mim e do Everton, e eu não te respeito!”, disparou o atacante, que marcou um dos três gols dos Toffes na épica virada diante do Crystal Palace, na última quinta-feira, 19, no Goodison Park – a vitória selou a permanência do time na elite do futebol nacional.

Richarlison, entretanto, recebeu uma resposta inusitada do ídolo do Liverpool. Também nas redes sociais, Carragher aprovou a postura do atacante. “Eu realmente gosto muito disso. Se o Twitter existisse quando eu era um jogador, tenho certeza que teria xingado bastante os especialistas!!”, comentou o inglês, que vem acumulando polêmicas nos últimos meses. Primeiro, o ex-zagueiro chegou a duvidar dos mais de mil gols anotados por Pelé. Depois, ele detonou Cristiano Ronaldo e também foi rebatido pela lenda portuguesa.