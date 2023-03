Richarlison nega ter ‘derrubado’ Conte no Tottenham e critica jornalista argentino: ‘Péssimo caráter’

De acordo com a emissora argentina ‘TyC Sports’, o atacante pressionou a diretoria a demitir o treinador, que não vinha colecionando bons resultados nos Spurs

ADRIAN DENNIS/AFP Richarlison é consolado por Antonio Conte ao sair lesionado de partida do Tottenham



A emissora “TyC Sports” informou nesta quinta-feira, 30, que o atacante Richarlison e o zagueiro Cristian Romero foram responsáveis por derrubar o treinador Antonio Conte no Tottenham. De acordo com a TV da Argentina, a dupla pressionou a diretoria a demitir o treinador, que não vinha colecionando bons resultados nos Spurs. Em nota, o “Pombo” tratou de desmentir a versão do veículo de comunicação argentino. “Questionar e criticar um jogador pelo desempenho faz parte do futebol e do esporte e eu entendo. No entanto, inventar mentiras sobre mim, eu não aceito. Sempre tive o máximo respeito pelo Conte e por todos meus treinadores. Ele ajudou muito na minha vinda aos Spurs e, sempre que tivemos algum problema, ainda que público, resolvemos na base da conversa e do profissionalismo. Ele pode confirmar”, iniciou o jogador da seleção brasileira. “Não fui líder de motim contra ele, pelo contrário. Sinto não ter rendido o quanto ele esperava de mim e não ter feito o suficiente para que ele permanecesse. Quando ele foi embora, inclusive, mandei uma mensagem agradecendo e desejando sucesso, pois é isso que ele merece”, acrescentou.

Richarlison e Conte discutiram através da imprensa no início do mês. Logo após a eliminação do Tottenham na Liga dos Campeões, diante do Milan, o brasileiro reclamou da falta de oportunidades. Posteriormente, o treinador afirmou que a declaração do “Pombo” teve um tom “egoísta”. Apesar do entrevero público, o atacante passou a ter mais chances nos Spurs até sofrer uma lesão. No comunicado desta quinta-feira, Richarlison lamentou a notícia e disparou críticas ao autor da matéria. “Já o jornalista responsável por essa mentira absurda não fez sequer o seu dever básico de procurar a minha assessoria ou de me ouvir. Péssimo profissional e péssimo caráter. Que vergonha, TyC Sports”, finalizou.