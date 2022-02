River Plate apresenta modernização em seu escudo; veja como ficou 

A diretoria do clube argentino afirmou que trata-se de uma ‘nova identidade’, mas com ‘a essência de sempre’

Divulgação/River Plate Marcelo Gallardo durante entrevista coletiva no River Plate



O River Plate, um dos maiores clubes da Argentina, utilizou suas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 22, para apresentar sua nova logomarca. Em relação ao anterior, o escudo conta com poucas mudanças, sendo as principais a eliminação de alguns detalhes em negrito que margeavam a sigla CARP (Clube Atlético River Plate) e a ampliação da borda. Na publicação, a diretoria afirmou que trata-se de uma “nova identidade”, mas com “a essência de sempre”. A modernização, no entanto, não é exclusividade dos “Milionários”. Nos últimos anos, Athletico-PR, Juventus, Inter de Milão e outros clubes “mudaram de cara”. Veja como ficou abaixo.