River Plate e Monterrey empatam sem gols e embolam Grupo E do Mundial de Clubes

Time argentino divide a liderança com a Inter de Milão, mas terá de secar os mexicanos em caso de derrota; Rayados vão enfrentar o já eliminado Urawa Reds

Ángel Colmenares/EFE Franco Mastantuono, do River Plate, disputa a bola com Sergio Ramos, do Monterrey, durante partida do Mundial de Clubes no estádio Rose Bowl



Com grande presença da torcida argentina no Rose Bowl, em Los Angeles, River Plate e Monterrey empataram por 0 a 0 neste sábado (21), em partida válida pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes. O resultado deixa o grupo embolado: River e Inter de Milão somam quatro pontos, enquanto o time mexicano, com dois, ainda tem chances de avançar às oitavas de final. A rodada decisiva será na quarta-feira (25), com os confrontos dos Milionários contra a Internazionale e dos Rayados diante do Urawa Red Diamonds. Se os portenhos perderem para o badalado time italiano, terão de torcer contra a equipe do México.

O River começou tentando pressionar, especialmente pelo lado esquerdo do ataque, mas logo viu o Monterrey equilibrar a partida com bom desempenho no meio de campo. Ocampos e Canales obrigaram o goleiro Armani a duas boas defesas nos primeiros 15 minutos. A resposta argentina veio em cobrança de falta de Mastantuono, promessa já negociada com o Real Madrid, defendida por Andrada.

O restante do primeiro tempo foi marcado por muitas faltas (21 no total) e pouca inspiração ofensiva. O zagueiro Martínez perdeu a melhor chance do jogo, já na pequena área, ao finalizar para fora. Galoppo, ex-São Paulo, também levou perigo. Na etapa final, o River voltou melhor, com boa movimentação de Mastantuono, que parou em nova defesa de Andrada aos 21 minutos. Borja desperdiçou duas grandes oportunidades, ambas cara a cara com o goleiro mexicano.

Nos minutos finais, o jogo ficou truncado, com muitas paralisações por faltas. Aos 41, Castaño foi expulso, deixando o River com um a menos, mas o Monterrey não conseguiu aproveitar a vantagem numérica.

