Rodrygo faz ‘gol relâmpago’ e Real Madrid larga à frente do Atlético nas oitavas de final da Champions

Julián Álvarez chegou a empatar, mas Brahim Díaz deu a vitória aos merengues no Santiago Benrabéu; jogo de volta acontecerá no próximo dia 12, às 17h (horário de Brasília), no estádio Metropolitano

Juanjo Martín/EFE Rodrygo dá um belo salto para celebrar o primeiro gol do Real Madrid sobre o Atlético em clássico válido pela Liga dos Campeões



Em um clássico eletrizante pela Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, nesta terça-feira (4), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelas oitavas de final. Os gols da vitória foram marcados por Rodrygo e Brahim Díaz, enquanto Julián Álvarez descontou para os visitantes. O jogo de volta acontecerá no próximo dia 12, às 17h (horário de Brasília), no estádio Metropolitano. A partida começou de forma intensa, com o Real Madrid abrindo o placar logo aos 3 minutos. Rodrygo recebeu um passe de Valverde, invadiu a área pela direita e, após driblar dois defensores, finalizou no ângulo direito de Oblak, marcando seu quinto gol na competição e ampliando seu total para 25 gols nas edições da Liga dos Campeões em que participou.

O gol precoce desestabilizou o Atlético de Madrid, que apresentou dificuldades para manter a posse de bola e cometeu diversos erros de passe. O Real, por sua vez, impôs um ritmo intenso, explorando principalmente as jogadas pelas pontas com Vinicius Júnior e Rodrygo, mas a bola não chegava com precisão a Mbappé, que estava no centro para finalizar.

Aos poucos, o Atlético se reorganizou e começou a controlar melhor a posse de bola. A primeira ameaça ao gol de Courtois aconteceu aos 26 minutos, quando Giuliano Simeone cruzou rasteiro para Samuel Lino, mas Valverde conseguiu cortar praticamente em cima da linha. Cinco minutos depois, Julián Álvarez recebeu na entrada da área, disparou um belo chute colocado e empatou a partida: 1 a 1.

No segundo tempo, o Real Madrid voltou com mais intensidade. Aos 9 minutos, Brahim Díaz recebeu passe de Mendy, driblou Giménez e bateu no canto esquerdo de Oblak, colocando os donos da casa novamente em vantagem. Em desvantagem, o Atlético avançou as linhas e tentou reagir. Griezmann exigiu boa defesa de Courtois, e Giménez desperdiçou uma chance clara, isolando a bola. Para tentar mudar o jogo, Simeone fez substituições ofensivas, buscando explorar as laterais e criar oportunidades por dentro com Julián Álvarez.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nos minutos finais, o Atlético buscou abrir espaços contra a defesa sólida do Real Madrid, que se manteve firme e ainda ameaçou aumentar a vantagem nos contra-ataques, contando com a velocidade de seus jogadores. O técnico Carlo Ancelotti ainda acionou o jovem Endrick, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira