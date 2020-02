Rodrygo, Vinicius Jr. ou Ansu Fati? Veja quem tem os melhores números na temporada

Reprodução Vinicius Jr e Rodrygo jogam juntos no Real Madrid



Ansu Fati brilhou ao marcar duas vezes na vitória do Barcelona sobre o Levante, no último domingo (2), no Camp Nou. Alçado ao time profissional nesta temporada, o atacante vive situação parecida com a de Rodrygo e Vinicius Júnior, que tentam cavar espaço em um gigante espanhol, no caso o Real Madrid. Mas, afinal, qual das três joias tem o melhor desempenho na temporada 2019/20?

Fati começou as últimas cinco partidas do Barça como titular e vem ganhando mais espaço no time catalão após a lesão de Luís Suárez. Ao todo, ele contabiliza 19 partidas, com 5 gols marcados e 1 assistência em 853 minutos.

Os números da promessa blaugrana, no entanto, não são melhores que os de Rodrygo. Em sua temporada de estreia no Real Madrid, o “Raio” já foi às redes 7 vezes e também soma 2 assistências em 19 jogos, ou 1.176 minutos em campo. O ex-Santos, por outro lado, não foi relacionado para o último embate dos merengues, no clássico contra o Atlético de Madri.

Já Vinicius Júnior é o atacante que mais vem deixando a desejar. Em sua segunda temporada no time de Madrid, ele computa apenas 3 gols e 1 assistência em 21 partidas, ou 970 minutos. O ex-flamenguista, no entanto, deixou boa impressão ao participar do gol da vitória diante dos “Colchoneros”, no final de semana.

No Campeonato Espanhol, o Real Madrid de Rodrygo, Vinicius e companhia é o líder, com 49 pontos – três a mais que o Barcelona, segundo colocado da La Liga.