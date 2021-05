Rolê aleatório? Ronaldinho joga ping-pong com Sheiks e ganha cidadania dos Emirados Árabes

O Bruxo ganhou o “Golden Residency”, um visto concedido pela Diretoria Geral de Residência e Relações Exteriores de Dubai e dado a lendas do esporte

Reprodução@gdrfadubai Ronaldinho Gaúcho jogou ping-pongo com alguns Sheiks nos Emirados Árabes



Ronaldinho Gaúcho ficou conhecido por ser o rei dos “rolês aleatórios”, sendo o protagonista de diversos casos inusitados – no ano passado, por exemplo, o ex-craque e seu irão, Roberto de Assis, ficaram presos por quase seis meses no Paraguai por entrar no país vizinho com documentos falsificados. Desta vez, a dupla surpreendeu ao ir até os Emirados Árabes e ser vacina contra o novo coronavírus. Mas não foi só isso! O “Bruxo” também ganhou uma cidadania especial no país, o “Golden Residency”, um visto concedido pela Diretoria Geral de Residência e Relações Exteriores de Dubai e dado a lendas do esporte. Além disso, em vídeo publicado em sua conta no Instagram, Ronaldinho e seu irmão aparecem visitando as instalações esportivas dos Emirados Árabes, onde jogaram tênis de mesa, o popular ping-pong, com alguns Sheiks árabes. Assista ao vídeo abaixo.