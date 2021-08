Ronaldinho Gaúcho manda recado para Messi e exalta PSG: ‘Cheiro de Champions’

Através do Twitter, o brasileiro desejou sucesso ao companheiro argentino e exaltou o elenco formado pela diretoria parisiense

Reprodução / Twitter/@Barcelona Ronaldinho e Messi jogaram juntos no Barcelona



Ronaldinho Gaúcho, responsável por dar a assistência no primeiro gol de Messi no Barcelona, mandou um recado para o argentino, que fechou com o Paris Saint-Germain. Através do Twitter, o brasileiro desejou sucesso ao companheiro argentino e exaltou o elenco formado pela diretoria parisiense. Além do seis vezes melhor do mundo, o clube também contratou o goleiro Gianluigi Donnarumma, o zagueiro Sergio Ramos, o lateral-direito Hakimi e o meio-campista Wijnaldum. Para o Bruxo, o PSG tem tudo para conquistar a Liga dos Campeões. “É uma alegria muito grande por ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo vestindo esta camisa, que venham muitos momentos de alegria Leo!!! Também fico muito feliz com o meu parceiro @sergioramos no time e um super elenco, to sentindo cheiro de Champions, hein?”, escreveu.