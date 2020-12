Ronaldo Fenômeno receberá salário como presidente do Valladolid; entenda

O ex-atacante da seleção brasileira virou presidente do clube espanhol em setembro de 2018, após assumir 51% das ações, se tornando sócio majoritário

Valladolid/ Divulgação Ronaldo é sócio majoritário do Real Valladolid



O ex-atacante Ronaldo receberá um salário fixo pelo trabalho como presidente do Real Valladolid, que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol, conforme definiu nesta segunda-feira a junta de acionistas do clube. O valor que o antigo jogador da seleção brasileira receberá será determinado pelo Conselho de Administração do Valladolid, de acordo com o orçamento aprovado para cada temporada.

Um dos pontos a serem votados hoje, inclusive, era a reestruturação do Conselho de Administração, que será formado por Ronaldo, por Matthieu Fenaert e David Espinar, e pelo secretário não conselheiro, Javier Ferrero. Na reunião, foram aprovadas as contas de 2020 do clube, que abrangem o período compreendido entre 1º de julho de 2019 e 30 de junho deste ano.

Ronaldo assumiu a presidência do Valladolid em setembro de 2018, após assumir 51% das ações, se tornando sócio majoritário. Atualmente, o clube dirigido pelo brasileiro ocupa a 16ª posição do Campeonato Espanhol, com 13 pontos, apenas dois a mais que o Levante, que é o primeiro na zona de rebaixamento e disputou uma partida a menos.

*Com informações da Agência EFE