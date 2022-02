Rússia é suspensa pela Fifa e está fora da Copa do Mundo de 2022

Decisão anunciada nesta segunda-feira, 28, também compromete a equipe feminina na Eurocopa e o Spartak Moscou na Liga Europa

Reprodução/Twitter @fifamedia Decisão foi confirmada pela Fifa e pela Uefa nesta segunda-feira, 28



Depois de especulações, a Fifa, em parceria com a Uefa, decidiu suspender as seleções nacionais e os clubes da Rússia de todas as competições internacionais. Com isso, a Rússia estará fora da Copa do Mundo de 2022. que será disputada no Catar no fim do ano. A informação foi confirmada pela entidade na tarde desta segunda-feira, 28. “Estas decisões foram adotadas hoje pelo Conselho da Fifa e pelo Comité Executivo da Uefa, respectivamente os mais altos órgãos de decisão de ambas as instituições em questões tão urgentes. O futebol está totalmente unido aqui e em total solidariedade com todas as pessoas afetadas na Ucrânia“, diz o comunicado emitido pela Fifa. Além de comprometer a participação na Copa, a decisão afeta o Spartak Moscou, que ainda disputava a Liga Europa, e a seleção feminina que participaria da Eurocopa da categoria, que seria disputada na Inglaterra. A Rússia disputaria a repescagem para a Copa em março contra a Polônia, Suécia e República Tcheca, três nações que já haviam se posicionado contra a realização dos jogos. Entretanto, mesmo com a exclusão, a Fifa não definiu como será realizada a repescagem desta chave.