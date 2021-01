Melhor jogador da final da Copa Libertadores receberá anel de diamantes como prêmio

Weverton, Gómez e Rony, do Palmeiras, e Marinho, Kaio Jorge e Soteldo, do Santos, concorrem na votação popular

Divulgação Joia tem 30 gramas de ouro e 131 diamantes



No melhor estilo NBA, o jogador eleito o melhor em campo na decisão da Copa Libertadores no dia 30 de janeiro, no Maracanã, receberá um anel de diamantes como prêmio. A joia tem 30 gramas de ouro, possui 131 diamantes, uma safira amarela e uma esmeralda, além das inscrições “Best of The Tournament” e “Conmebol Libertadores”. A ação foi elaborada pela Bridgestone, patrocinadora do torneio interclubes, e já tem seus concorrentes definidos: Weverton, Gustavo Gómez e Rony, do Palmeiras, Marinho, Kaio Jorge e Soteldo, do Santos. A votação será popular e acontece no site www.fanbrigestone.com. A entrega será feita na cerimônia de premiação ao término da partida.