Sem lugar no profissional, Lucas Moura joga pelo Sub-21 do Tottenham

Brasileiro fez gol e teve o apoio de Richarlison, que assistiu ao jogo e até pediu a camisa do amigo

Reprodução/ tottenhamhotspurs.com Lucas Moura está voltando de lesão e atuou em clássico na base



Sem lugar no time de Antonio Conte, o atacante Lucas Moura atuou pelo sub-21 do Tottenham nesta sexta-feira, 27, e marcou um gol contra o Arsenal na vitória por 2 a 1. Retornando de lesão, o brasileiro fez apenas 11 partidas pela equipe profissional na temporada e tenta se recolocar no mercado. A torcida do São Paulo já fez campanha para que o atacante seja contratado, mas o presidente Julio Casares negou que há negociação. Lucas teve um problema no tensão e estava fora dos gramados desde novembro. O amigo e parceiro de time, Richarlison, foi assistir ao jogo e levou um cartaz. “Lucas, poderia me dar sua camisa?”. Apesar dos desencontros com o treinador, o assistente de Conte, Cristian Stellini comemorou a volta do brasileiro. “Estamos felizes em saber que talvez o Lucas possa voltar. Nós o perdemos há muito tempo, e é um problema que você não conhece até tentar jogar, para entender se pode estar disponível ou não”, disse. O atacante está no Spurs desde 2017.

⚡ @LucasMoura7 is on the scoresheet! ⚡ Lucas converts from close range to equalise for our Under-21s just five minutes after the hosts went in front. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 27, 2023