Senegal exibe troféu da Copa Africana das Nações em amistoso contra o Peru

Essa ação da equipe verde acontece após a Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) conceder o título de 2026 para Marrocos; Federação Senegalesa questiona o caso na justiça esportiva

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A seleção de Senegal disputa, neste sábado (28), um amistoso contra o Peru, no Stade de France, em Paris. Na entrada das equipes ao gramado, o time de Nicolas Jackson e Idrissa Gueye levou o troféu da Copa Africana das Nações, vencida em campo pelos senegaleses, contra Marrocos, em janeiro deste ano.

Essa ação da equipe verde acontece após a Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) conceder o título de 2026 para Marrocos, então vice-campeão dentro das quatro linhas. Lembrando que, na decisão do torneio, a seleção senegalesa deixou o campo por alguns minutos em protesto contra um pênalti concedido aos adversários.

Com o ocorrido, a comissão da CAF transformou a vitória de Senegal, por 1 a 0, em uma derrota por 3 a 0, alegando W.O. A decisão controversa foi motivada por um recurso da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF).

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No entanto, nesta semana, a Federação Senegalesa de Futebol entrou com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para reverter a decisão e manter o título conquistado dentro de campo Em nota, o tribunal confirmou a apelação de Senegal e informou que um painel arbitral será designado para analisar o caso.

Diante de toda a polêmica, o time comandado por Pape Bouna Thiaw segue em preparação para a Copa do Mundo. Além do jogo contra os peruanos, a equipe encara a Gâmbia, também em amistoso, na próxima terça-feira (31). No mundial de seleções, os africanos estão no Grupo I, ao lado da França, Noruega e do vencedor entre Bolívia e Iraque, pela repescagem.

*Estadão Conteúdo