Sorteio da Liga Europa coloca Barcelona x Eintracht Frankfurt nas quartas; confira duelos

Em busca do título inédito da Liga Europa, o Barcelona conheceu seu adversário nas quartas de final na competição, nesta sexta-feira, 18, após sorteio realizado pela Uefa, em Nyon, na Suíça. Depois de eliminar Napoli e Galatasaray, o time treinado por Xavi Hernández irá medir forças com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Se avançar, os catalães enfrentarão o vencedor do duelo entre West Ham (Inglaterra) e Lyon (França). Do outro lado da chave, Rb Leipzig (Alemanha) e Atalanta (Itália) brigam por uma vaga na semifinal, enquanto Braga (Portugal) e Rangers (Escócia) fazem outro confronto. Os jogos de ida das quartas de final acontecem no dia 7 de abril, e as partidas de volta estão marcadas para a semana seguinte, no dia 14. A grande decisão da edição 2021/22 será no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha.

Veja o chaveamento abaixo: