Suárez escolhe o melhor entre Haaland e Mbappé: ‘Vai marcar uma era’

O uruguaio, do Atlético de Madrid, alcançou a marca de 500 gols oficiais e falou sobre os atacantes da nova geração

Montagem sobre fotos/Reprodução/EFE/Rodrigo Jiménez/EFE / EPA / Sebastian Widmann Suárez escolheu o seu preferido entre Haaland e Mbappé



Luís Suárez alcançou a marca de 500 gols marcados em jogos oficiais na carreira recentemente, com a camisa do Atlético de Madrid, durante partida válida pelo Campeonato Espanhol. Aos 34 anos de idade, o uruguaio vê o seu passado no Ajax, Liverpool, Barcelona e seleção com sucesso. Mas e a nova geração? Questionado sobre se prefere Erling Haaland, do Borussia Dortmund, ou Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, o atacante não ficou em cima do muro e escolheu o norueguês.

“Eu sou um camisa nove (centroavante), por isso vou mais para um nove e prefiro um pouco mais o Haaland, mas Mbappé também está num nível elevadíssimo”, disse em o jornalista espanhol Gerard Romero na plataforma Twitch. “É um enorme jogador. Está num nível espetacular e tem uma potência física admirável. É um dos melhores números nove do mundo e vai marcar uma era”, completou o centroavante.