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Suécia x Polônia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece nesta terça-feira (31), às 15h45 – horário de Brasília -, e é válido pelas Eliminatórias da Europa; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 31/03/2026 09h00
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EFE/EPA/Noushad Thekkayil Lewandowski aquecendo antes de México x Polônia Suécia x Polônia acontece nesta terça-feira (31), às 15h45 - horário de Brasília -, e é válido pelas Eliminatórias da Europa

Suécia e Polônia se enfrentam nesta terça-feira (31), às 15h45 – horário de Brasília -, na Strawberry Arena, em Solna, em partida válida pelas Eliminatórias da Europa. Quem vencer estará classificado para a Copa do Mundo 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México.

A Suécia chega a essa fase das Eliminatórias após eliminar a Ucrânia, na última quinta-feira (26), pelo placar de 3 x 1. Os suecos buscam garantir sua 13ª participação em Copas. A última foi em 2018.

Já a Polônia eliminou na fase anterior a Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho, também na última quinta, pelo placar de 2 x 1. Os poloneses querem participar de sua 10º Copa. A última foi em 2022.

Onde assistir Suécia x Polônia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+, com início da transmissão às 15h30.

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