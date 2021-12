Lewandowski quebra novo recorde histórico na Bundesliga em goleada contra o Wolfsburg

Polonês ultrapassou Gerd Müller no número de gols marcados no Campeonato Alemão em um ano

Reprodução/ Twitter @FCBayernBR

Robert Lewandowski segue quebrando recordes atrás de recordes na Alemanha. Nesta sexta-feira, 17, o polonês do Bayern de Munique ultrapassou o ídolo do clube, Gerd Müller, no número de gols marcados na competição em um ano: 43 contra 42. O feito veio aos 42 minutos do segundo tempo contra o Wolfsburg. O jogo terminou 4 a 0 para os líderes com Müller, Upamecano e Sané marcando os outros gols. Com a pausa de inverno, a Bundesliga só volta em 2022 e agora Lewandowski só poderá aumentar essa conta no próximo ano. Ele também igualou a marca de Cristiano Ronaldo em 2013 ao chegar aos 69 gols no ano. O maior recorde ainda é de Lionel Messi que fez 91 gols no ano de 2012. Em abril, o camisa 9 se tornou o segundo maior artilheiro da Bundesliga se igualando a Klaus Fisher com 268 tentos. Porém, hoje ele já está com 296 gols. Gerd Müller é o maior recordista com 365 gols.