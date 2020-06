Técnico do Stoke City, da segunda divisão da Inglaterra, testa positivo para covid-19

Reprodução Michel O'Neill ficará afastado do Stoke City, amistoso foi cancelado



Técnico do Stoke City, Michel O’Neill foi diagnosticado com covid-19 após testes realizados na última segunda-feira pelo clube inglês. O diagnóstico fez com que a partida amistosa agendada para acontecer contra o Manchester United nesta terça, 9, fosse cancelada.

Os primeiros rumores eram que de um jogador havia contraído um vírus, mas um comunicado do time confirmou que após fazer cinco testes negativos, era O’Neill quem estava doente. O técnico vai permanecer em quarentena, e continuará em contato com a comissão técnica à distância.

Durante o período, Billy McKinlay assume o time. Os jogadores se preparam para a partida contra o Reading em 20 de junho, pela segunda divisão nacional.