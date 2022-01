Palmeiras registra cinco casos de Covid-19 em reapresentação do elenco

De acordo com a assessoria do Alviverde, todos estão assintomáticos e foram afastados do restante do plantel

ANDERSON PAPEL/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Weverton é um dos cinco jogadores do Palmeiras que testaram positivo para a Covid-19



Cinco jogadores do Palmeiras testaram positivo para a Covid-19 na reapresentação do elenco, na manhã desta quarta-feira, 5, na Academia de Futebol. Entre os infectados, estão o goleiro Weverton, os meio-campistas Patrick de Paula e Gustavo Scarpa, além dos atacantes Breno Lopes e Rafael Navarro. De acordo com a assessoria do Alviverde, todos estão assintomáticos e foram afastados do restante do plantel. No período da tarde, o técnico Abel Ferreira comandará o primeiro treinamento da temporada 2022. Visando o título inédito do Mundial de Clubes, o time voltou às atividades mais cedo, tendo pouco mais de um mês de preparação – a estreia do Alviverde acontece em 8 de fevereiro. Apesar dos contaminados pelo novo coronavírus, a diretoria não acredita que o planejamento para o torneio da Fifa será afetado.