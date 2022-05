Thiago Alcântara pode igualar Seedorf e vencer a Liga dos Campeões por três equipes diferentes

O meio-campista já conquistou a competição europeia com o Barcelona na temporada 2020/11 e com o Bayern de Munique na edição 2019/20

EFE/Biel Aliño Thiago Alcântara participou da vitória do Liverpool sobre o Villarreal



O meio-campista Thiago Alcântara, do Liverpool, tem a chance de igualar a marca do holandês Clarence Seedorf e se tornar o segundo jogador a vencer a Liga dos Campeões da Europa por três equipes diferentes. Na última terça-feira, o brasileiro naturalizado espanhol esteve em campo na vitória dos Reds sobre o Villarreal por 3 a 2, classificando o time inglês para a grande decisão da temporada 2021/2022 – há uma semana, o apoiador foi considerado o melhor em campo no triunfo dos ingleses por 2 a 0.

Thiago Alcântara, vale lembrar, já conquistou a competição europeia com o Barcelona na temporada 2020/11 e com o Bayern de Munique na edição 2019/20, embora não tenha entrado em campo em nenhuma das duas decisões. Já o meia Seedorf, por sua vez, ganhou a ‘Champions’ com o Ajax na temporada 1994/95, com o Real Madrid na temporada 1997/98 e com o Milan nas edições 2002/03 e 2006/07. O holandês participou de todas as finais. O Liverpool enfrentará o vencedor do duelo entre Real Madrid e Manchester City, no próximo dia 28, em Paris – no jogo de ida, os comandados por Guardiola ganharam por 4 a 3.