Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, polemiza ao responder sobre Mundial de Clubes

Atual campeão da Liga dos Campeões, o time britânico pode enfrentar o Palmeiras em uma eventual final do torneio organizado pela Fifa

EFE/EPA/Facundo Arrizabalaga Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, ao lado de N'Golo Kanté



Logo após a conquista da Libertadores da América, diversos jogadores do Palmeiras demonstraram entusiasmo com a disputa do Mundial de Clubes, marcado para acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022. A animação, no entanto, ainda não toma conta do Chelsea. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira, 30, o técnico Thomas Tuchel polemizou ao ser questionado sobre o tema e afirmou que, neste momento, o foco é na disputa do Campeonato Inglês. “Ouça, o Mundial é em fevereiro. Agora estamos perto de chegar em dezembro. Ainda há dezembro e janeiro para jogar. Meu foco está em Watford, a seleção, a rotação. Minha cabeça também está no que fizemos contra o Manchester United. Olhamos um pouco para frente porque agora temos jogos noturnos e, no sábado, temos um jogo fora de casa às 12h30. Precisamos estar cientes da falta de tempo de recuperação. Isso é o que fazemos. O Mundial de Clubes ocupa 0% dos meus pensamentos neste momento”, disse o alemão.

Tuchel, por outro lado, disse que deverá contar com o goleiro Edouard Mendy e com o meia-atacante Ziyech na final do Mundial – na semi, a dupla estará servindo as suas respectivas seleções na Copa das Nações Africanas. “Pelo que entendi, os dois estarão de volta, mesmo que joguem na final. Ambos estarão em Abu Dhabi, eu acho”, declarou. Campeão da última edição da Liga dos Campeões, o Chelsea enfrentará Al Jazira (Emirados Árabes), Auckland City (Austrália) ou Al Hilal (Arábia Saudita) na estreia. Se avançar, os “Blues” podem encarar o Palmeiras, vencedor da Libertadores, na decisão. Assim como o Verdão, o clube britânico busca a sua primeira taça na competição. Na última segunda, a Fifa realizou o sorteio dos confrontos da tradicional competição, em sua sede, na cidade de Zurique, na Suíça.