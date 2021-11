Quais são os clubes brasileiros com mais títulos internacionais? Confira lista 

Palmeiras deixou o rival Corinthians para trás após ganhar a Libertadores; São Paulo segue na liderança

Reprodução/twitter/@FIFAcom Palmeiras foi campeão da Libertadores 2021 sobre o Flamengo



O Palmeiras chegou ao quinto título internacional de sua história com a conquista do tricampeonato da Copa Libertadores da América, diante do Flamengo, no último sábado, em Montevidéu, no Uruguai. Desta forma, o Alviverde deixa o rival Corinthians e o Atlético-MG para trás, com quatro troféus cada, e chega ao posto de sétimo clube com mais taças fora do território brasileiro. O Verdão, no entanto, pode melhorar no ranking nos próximos meses, caso vença o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana, que serão disputados somente em 2022.

Quem segue na liderança do ranking é o São Paulo, que soma 12 títulos, sendo o tri da Libertadores e o tri do Mundial de Clubes os principais. Na sequência, vem Santos (8), Internacional (7), Cruzeiro (7), Grêmio (6) e Flamengo (6). Outro time que melhorou a sua posição na lista foi o Athletico-PR, que, recentemente, conquistou seu terceiro título internacional com o bicampeonato da Copa Sul-Americana, contra o RB Bragantino, também na capital uruguaia.

Veja quais os clubes brasileiros com mais títulos internacionais: