Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Torcedor do Liverpool acusado de racismo é banido dos estádios de futebol no Reino Unido

Torcedor do Liverpool acusado de racismo é banido dos estádios de futebol no Reino Unido

Homem de 47 anos foi expulso de Anfield depois que o jogo, que terminou com a vitória dos ‘Reds’ por 4 a 2, foi interrompido aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Semenyo informou ao árbitro que foi alvo do crime

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 13h04
  • BlueSky
EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Anfield Ele também não pode se aproximar de um estádio "a menos de uma milha (1,6 km)", segundo a nota policial

O torcedor do Liverpool que proferiu insultos racistas contra o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, no jogo que abriu a Premier League há três dias, foi proibido de acessar os estádios de futebol na Inglaterra enquanto a investigação continua aberta, anunciou a polícia nesta segunda-feira (18). O homem de 47 anos foi expulso de Anfield depois que o jogo, que terminou com a vitória dos ‘Reds’ por 4 a 2, foi interrompido aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Semenyo informou ao árbitro que foi alvo de racismo. O torcedor foi detido no sábado e posteriormente liberado, mas ficou proibido de “comparecer a qualquer jogo de futebol oficial no Reino Unido”, informou a polícia.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Ele também não pode se aproximar de um estádio “a menos de uma milha (1,6 km)”, segundo a nota policial, que acrescentou que a investigação “continua em curso e em estreita colaboração” com o Liverpool. O zagueiro holandês Virgil Van Dijk, capitão dos ‘Reds’, disse que o episódio foi uma “vergonha” e pediu “educação para as gerações mais jovens” contra o racismo. Semenyo, por sua vez, declarou que o incidente o marcará “para sempre”. “Não pelas palavras de uma pessoa, mas porque toda a família do futebol se uniu” em seu apoio, explicou o jogador em suas redes sociais.

*Com informações da AFP
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Presidente da Fifa denuncia 'incidentes inaceitáveis' de racismo na Copa da Alemanha
Flamengo anuncia casa de apostas como novo patrocinador máster, o maior do futebol brasileiro
Algoz de João Fonseca celebra semana dos sonhos: 'Nada é impossível'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >