Torcedor do Liverpool acusado de racismo é banido dos estádios de futebol no Reino Unido

Homem de 47 anos foi expulso de Anfield depois que o jogo, que terminou com a vitória dos ‘Reds’ por 4 a 2, foi interrompido aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Semenyo informou ao árbitro que foi alvo do crime

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Ele também não pode se aproximar de um estádio "a menos de uma milha (1,6 km)", segundo a nota policial



O torcedor do Liverpool que proferiu insultos racistas contra o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, no jogo que abriu a Premier League há três dias, foi proibido de acessar os estádios de futebol na Inglaterra enquanto a investigação continua aberta, anunciou a polícia nesta segunda-feira (18). O homem de 47 anos foi expulso de Anfield depois que o jogo, que terminou com a vitória dos ‘Reds’ por 4 a 2, foi interrompido aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Semenyo informou ao árbitro que foi alvo de racismo. O torcedor foi detido no sábado e posteriormente liberado, mas ficou proibido de “comparecer a qualquer jogo de futebol oficial no Reino Unido”, informou a polícia.

Ele também não pode se aproximar de um estádio “a menos de uma milha (1,6 km)”, segundo a nota policial, que acrescentou que a investigação “continua em curso e em estreita colaboração” com o Liverpool. O zagueiro holandês Virgil Van Dijk, capitão dos ‘Reds’, disse que o episódio foi uma “vergonha” e pediu “educação para as gerações mais jovens” contra o racismo. Semenyo, por sua vez, declarou que o incidente o marcará “para sempre”. “Não pelas palavras de uma pessoa, mas porque toda a família do futebol se uniu” em seu apoio, explicou o jogador em suas redes sociais.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias