Torcedores protestam no CT do Barcelona após vexame na Champions

Equipe catalã perdeu de 8×2 para o Bayern de Munique

EFE/ Andreu Dalmau "Diretoria e jogadores, a vergonha de 121 anos de história", "menos luxo e mais orgulho", foram algumas frases exibidas pelos torcedores



Cerca de 20 torcedores protestaram neste sábado no portão do centro de treinamento do Barcelona, pouco depois da chegada da delegação do clube, que vinha de Lisboa, em Portugal. O grupo, que ostentava faixas e cartazes, não escondeu a insatisfação, um dia depois da derrota dos ‘Blaugranas’ para o Bayern de Munique por 8 a 2, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. “Diretoria e jogadores, a vergonha de 121 anos de história”, “menos luxo e mais orgulho”, foram algumas frases exibidas pelos torcedores que se dirigiram para a Ciudad Deportiva Sant Joan Despí, onde o Barça realiza as atividades.

O protesto aconteceu no portão de saída dos carros do CT do clube, onde atletas e dirigentes passaram antes de irem para as respectivas casas. Um torcedor, inclusive, gritou que, naquele momento, o elenco deveria “trabalhar”, ao invés de ser liberado. Os jogadores e a comissão técnica entraram de férias, com o fim da temporada, já que o duelo com o Bayern acabou sendo o último jogo de 2019-2020. No início da semana, a diretoria deve ser reunir para avaliar mudanças na gestão do futebol, segundo apurou a Agência Efe.

*Com Agência EFE