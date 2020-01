Torcida organizada do Sporting usou hino do Corinthians para protestar em clássico

Reprodução Torcida do Sporting usou trechos do hino do Corinthians



O clássico entre Sporting e Benfica, realizado na última sexta-feira (17), válido pela 17ª rodada do Campeonato Português, em Lisboa, ficou marcado por um protesto curioso de torcedores do time mandante. Descontentes com os resultados da equipe e com o complicado momento político do clube, membros da uniformizada “Torcida Verde”, dos Leões, utilizaram trechos do hino do Corinthians para protestar.

Faixas com os dizeres “Teu passado é uma bandeira” e “Teu presente é uma lição” foram estendidas por torcedores da organizada do Sporting. Em entrevista ao portal “Goal.com”, Luís Carlos Repolho, um dos líderes do grupo, explicou que os termos usados não foram, de fato, extraídos do hino corintiano.

“São dizeres fortíssimos, nos identificamos com isso. O hino [do Corinthians] é mesmo uma lição para nós. É espetacular, é inspiração pura. O Sporting é um clube de guerra”, comentou.

“Infelizmente, o futebol agora é um negócio. Nos últimos 20 anos, os clubes tradicionais foram capturados por interesses de fora. O futebol é do povo, todo o resto é parasita”, continuou.

Luís também afirmou que o fato do Sporting usar as mesmas cores do Palmeiras, arquirrival do Corinthians, não impede a organizada de usar a canção do Alvinegro.

“Somos internacionalistas. Não estamos nem aí para as cores. E daí que o Corinthians é preto e o Palmeiras e o Sporting são verdes? Nos identificamos com todos, só não andamos com fascistas, racistas e nazistas. De resto, o futebol é festa”, declarou.

Em campo, o Benfica vencer o rival por 2 a 0 e disparou na liderança do torneio nacional, abrindo sete pontos de vantagem para o segundo colocado Porto. O Sporting, por sua vez, é apenas o quarto na tabela.