Lucas Figueiredo/CBF Richarlison é atacante da seleção brasileiro e do Everton, da Inglaterra



Campeão olímpico com a seleção brasileira na Tóquio-2020, o atacante Richarlison, do Everton (Inglaterra), é conhecido por suas ações sociais. Nesta sexta-feira, 20, o “Pombo” deu mais um bom exemplo ao convocar os jovens a se vacinarem contra a Covid-19. “Existem alguns lugares já vacinando a molecada adolescente. Fica de olho pra ver como tá a situação da sua cidade. Quando chegar a sua vez, avisa a galera da sua idade e corre no posto mais próximo, beleza? Vamos acabar logo com essa bagaça!”, escreveu, no Twitter, o jogador, que foi convocado por Tite para defender o Brasil na rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Esta não é a primeira boa ação de Richarlison durante a pandemia do novo coronavírus. Embaixador do Projeto USP Vida, que elabora pesquisas sobre vacinas contra a Covid-19, o atacante leiloou na plataforma “Play For a Cause” (Jogue por uma causa) a chuteira Nike que usou na partida contra o Peru, pela semifinal da Copa América, no final do mês passado. O dinheiro foi destinado justamente para a pesquisa dos imunizantes. Além disso, com certa frequência, o atleta se posiciona sobre os debates nacionais em suas redes sociais.