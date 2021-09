Treinador do Manchester United confirma data de reestreia de Cristiano Ronaldo

O técnico, no entanto, não revelou se o português será titular ou se começará no banco de reservas

Reprodução/Manchester United Cristiano Ronaldo ao lado do treinador do Manchester United, Ole Solskjaer



Treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer confirmou nesta sexta-feira, 10, que a reestreia de Cristiano Ronaldo com a camisa do time será diante do Newcastle, neste sábado, 11, pelo Campeonato Inglês. O treinador, no entanto, não revelou se o português será titular ou se começará no banco de reservas. “Ele teve uma boa semana conosco e certamente vai estar em campo neste sábado, em algum momento”, declarou o comandante em entrevista coletiva.

Desta forma, Cristiano Ronaldo fará a sua primeira partida pelo United desde que deixou a Juventus nos últimos dias da janela de transferências. Há vários dias em Manchester, o atacante participou de treinos coletivos com o restante da equipe britânica. “Sabemos de tudo que ele já conquistou na carreira, mas chegou para ganhar mais. É o que ele faz. Sempre viveu com a maior disciplina possível. Inclusive quando chegou aqui (pela primeira vez), lembro bem de como ele se preparava, chegava 45 minutos antes dos treinos”, contou o técnico, que ainda era jogador do United quando o português assinou com o clube.