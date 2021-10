Treinador do Paris Saint-Germain não confirma Messi e Mbappé contra o Lille

Já Marco Verratti, Leandro Paredes e Sergio Ramos são desfalques confirmados na partida válida pelo Campeonato Francês

Divulgação/PSG Maurício Pochettino, técnico do PSG, durante entrevista coletiva



O Paris Saint-Germain pode encarar o Lille na próxima sexta-feira, 29, no Parque dos Príncipes, sem Lionel Messi e Kylian Mbappé. A dupla não treinou nesta quinta com o restante do elenco e deve ser baixa no jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Em entrevista coletiva, o técnico Maurício Pochettino não confirmou o argentino para o jogo contra o atual campeão nacional. “O Leo tem treinado bem desde o jogo com o Marselha. Ele sentiu desconforto muscular hoje e, por precaução, treinou individualmente. Mas esperamos que ele esteja em campo amanhã”, disse.

Mbappé, por sua vez, ficou de fora por um problema auditivo e deve voltar às atividades do PSG somente na semana que vem. Outro problema para o técnico argentino é a ausência de Hakimi, lateral-direito que terá de cumprir suspensão após ser expulso diante do Olympique de Marselha, no último domingo. Marco Verratti, Leandro Paredes e Sergio Ramos também são desfalques confirmados – todos seguem machucados, entregues ao departamento médico. Líder no nacional, o PSG soma 28 pontos em onze rodadas, enquanto o Lille é somente o 10º colocado, com 15 pontos.