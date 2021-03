Treinador do PSG mantém esperança sobre retorno de Neymar contra o Barcelona

Maurício Pocchetino revelou que o craque brasileiro será reavaliado nesta sexta-feira, 5, para saber se tem condições de atuar na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa

Reprodução/ Twitter Neymar durante treinamento no PSG



O Paris Saint-Germain ainda tem a esperança de contar com Neymar na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, diante do Barcelona, no Parque dos Príncipes, marcada para a próxima quarta-feira, 10. De acordo com o treinador Maurício Pocchetino, o brasileiro será reavaliado nesta sexta-feira, 5, para saber se está recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda sofrida no início de fevereiro.

“Vamos avaliar os jogadores e o fato de podermos recuperar alguns jogadores, isso seria bom para a partida de sábado (contra o Brest, pela Copa da França)”, disse Pochettino, em entrevista coletiva. “A progressão de Neymar é favorável. Nos próximos dias, vamos avaliar para ver se ele consegue ficar pronto”. Nas redes sociais, o camisa 10 postou um vídeo dele durante o treinamento no CT do PSG, além de confirmar também que está “evoluindo” na sua recuperação e dizer que está se sentindo bem. “(…) Treinei hoje, me senti bem e tô feliz… Bora seguir evoluindo!”.

Pela Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain ficou muito perto de se classificar às quartas de final ao golear o Barcelona por 4 a 1, no estádio Camp Nou, em Barcelona, no mês passado. Na próxima quarta-feira, poderá perder por até 3 a 0 no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.