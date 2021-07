‘Tudo é possível no futebol’, diz presidente do Atlético de Madrid sobre volta de Griezmann

Atacante ainda não se firmou na equipe do Barcelona e poderia retornar a seu ex-clube

Divulgação UEFA Griezmann poderia retornar a seu antigo clube dois anos após se transferir para o Barcelona



Os rumores de que Antoine Griezmann estaria retornando ao Atlético de Madrid depois de duas temporadas estão crescentes. O francês ainda não conseguiu se firmar na equipe do Barcelona e a mídia espanhola o coloca no radar de seu antigo clube, onde fez grande sucesso. Nesta segunda-feira, 19, após participar dos Prêmios Platino, o presidente do Atlético, Enrique Cerezo conversou com repórteres e falou sobre a situação de Griezmann. “Não tenho ideia, não me falaram nada, não sei de nada. Não sei como estão as negociações, nem se há, mas falta pouco para vocês saberem o que vai acontecer. No mundo do futebol tudo é possível, mas no caso do Griezmann não tenho ideia, nem perguntei ”, despistou o cartola.

Também há rumores na Espanha sobre uma possível transferência de Saúl para o Liverpool. O presidente não deu uma resposta clara. “Muita gente vai perguntar por todos os jogadores, como sempre, mas neste caso não sei se o Liverpool agiu. Temos um serviço técnico que trabalha muito bem e que vai ficar sabendo de tudo”, comentou Cerezo. O CEO também disse que João Félix continuará na equipe de Madrid até o fim de seu contrato, que termina em junho de 2026. A janela de transferências na Espanha termina em 31 de agosto.