Alex Garcia anuncia aposentadoria da seleção brasileira de basquete após 21 anos

Atleta de 41 anos antecipou a saída da equipe após desclassificação no Pré-Olímpico

Reprodução/ CBB Alex Garcia ainda atuará no NBB pelo Bauru Basket



Nesta segunda-feira, 19, acabou a era Alex Garcia na seleção brasileira masculina de basquete. Aos 41 anos, o jogador anunciou que está se aposentando da seleção depois de 21 anos de serviços prestados. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) emitiu um comunicado agradecendo o atleta e produziu um programa especial de despedida. “É uma decisão tomada há algum tempo. Em 2016, após a Olimpíada, em pensei em parar, mas agora é verdade mesmo. Tinha confiança de jogar a Olimpíada e despedir depois de lá, mas o esporte é assim. Fizemos um grande Pré-Olímpico, mas nem sempre é assim. Agora me despeço mesmo”, disse Alex. O camisa 10 estava no Pré-Olímpico na Croácia, no começo do mês, em que o Brasil perdeu a vaga olímpica para a Alemanha.

Alex, conhecido como ‘O Brabo’, participou de cinco Copas do Mundo (2002, 2006, 2010, 2014 e 2019) e duas Olimpíadas (2012 e 2016). Conquistou seis títulos: o ouro na Copa América de 2009 e duas pratas, em 2001 e 2011. Foi campeão Pan-Americano em 2003 e 2007, além de campeão sul-americano em 2003. Apesar da aposentadoria da seleção, Alex continua nas quadras no NBB pelo Bauru Basket. Ele renovou seu contrato até o fim da temporada 2021/22.