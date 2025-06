Uzbequistão se classifica pela primeira vez para a Copa do Mundo

O país, independente desde 1991, depois da queda da União Soviética, vai se aproveitar da ampliação do torneio de 32 para 48 seleções participantes

EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL Uzbequistão conta com uma boa safra de jogadores



O Uzbequistão selou uma classificação histórica para a Copa do Mundo de 2026, depois de um empate em 0 a 0 contra os Emirados Árabes Unidos nesta quinta-feira (5), em Abu Dhabi. O país, independente desde 1991, depois da queda da União Soviética, vai participar do Mundial pela primeira vez em sua história, aproveitando a ampliação do torneio de 32 para 48 seleções. Segunda colocada do Grupo A das Eliminatórias Asiáticas, atrás do já classificado Irã, a seleção uzbeque tem quatro pontos de vantagem sobre os Emirados árabes Unidos e não poderá ser alcançada na última rodada.

O Uzbequistão é o oitavo a se classificar para a Copa de 2026, depois dos anfitriões Estados Unidos, Canadá e México, e de Japão, Nova Zelândia, Irã e Argentina. Guiado por suas duas estrelas, o zagueiro do Manchester City Abdukodir Khusanov e seu capitão, o atacante da Roma Eldor Shomurodov, o Uzbequistão conta com uma boa safra de jogadores, como mostraram os resultados nas competições de base; venceu a Copa Asiática Sub-20 de 2023.

