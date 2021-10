Nilson Cesar e Flavio Prado discordam ao arriscar palpites para São Paulo x Corinthians; confira

Enquanto o Tricolor precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro paulista sonha em se aproxima do grupo dos quatro primeiros do torneio

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/São Paulo FC/Rodrigo Coca/Ag.Corinthians Nilson Cesar e Flavio Prado arriscaram palpites para São Paulo x Corinthians



São Paulo e Corinthians fazem um duelo de opostos nesta segunda-feira, 18, a partir das 20 horas (de Brasília), no Morumbi. Enquanto o Tricolor precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro paulista sonha em se aproxima do grupo dos quatro primeiros do torneio. Durante o programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, os palpites para o duelo dividiram opiniões. Para o narrador Nilson Cesar, mesmo com a instabilidade do time, os são-paulinos vão comemorar um bom resultado no duelo válido pela 27ª rodada.

“Eu vejo esse jogo como um divisor de águas para o São Paulo. É um jogo contra um arquirrival, mas que não é aquele Corinthians de antes das contratações. Se conseguir uma vitória, o campeonato fica muito mais tranquilo. Uma derrota ficaria bem pesada para o time. Ainda assim, não vou ficar no ‘muro’. Mesmo com o time do São Paulo não sendo confiável, vai dar 2 a 0 para o São Paulo! Não vou ficar no muro”, disse o locutor. Flavio Prado, no entanto, vê o Alvinegro paulista como favorito. “A torcida do Corinthians ainda não engoliu o centésimo gol do Rogério Ceni. Quem apanha, não esquece. E se tudo acontecer normalmente, ganha o Corinthians. O time do Sylvinho está bem melhor! É jogo para o Corinthians ganhar por mais de dois gols”, analisou.

Confira o Esporte em Discussão na íntegra: