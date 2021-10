Rayssa Leal desembarca em Los Angeles para disputa de etapa do Mundial de skate street

Na primeira etapa, realizada em Salt Lake City, a jovem brasileira deu show ao acertar uma manobra perfeita na última tentativa, receber uma nota 8.5 e ganhar a competição

Reprodução/Instagram/rayssalealsk8/28.08.2021 Rayssa venceu a etapa de Salt Lake City no Mundial de skate street



Rayssa Leal desembarcou nesta segunda-feira, 18, em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde disputará mais uma etapa do Mundial de skate street, marcada para acontecer entre os dias 29 e 30 de outubro. Através das redes sociais, a “Fadinha”, como é conhecida a skatista adolescente, registrou o momento em que chegou à cidade norte-americana para a segunda prova da temporada. Na primeira, realizada em Salt Lake City, a jovem brasileira deu show ao acertar uma manobra perfeita na última tentativa, receber uma nota 8.5 e ganhar a competição.

Medalhista de prata do stake street nas Olimpíadas de Tóquio-2020, Rayssa Leal encantou o público brasileiro com a sua ousadia nas pistas e pelo carisma apresentados no Japão. Prova disso é que a Fadinha também ficou com o prêmio Internacional Visa Award, que reconhece atletas que melhor representaram o espírito olímpico – a votação da premiação foi popular e online. Agora, ela vai em busca de mais um troféu na carreira. Após a etapa de Los Angeles, as provas em Jacksonville, marcadas para 13 e 14 de novembro, encerrarão o Mundial de 2021.