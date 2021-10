Vinicius Jr. brilha, Rodrygo marca e Real Madrid atropela o Shakhtar Donetsk

Em alta no time de Carlo Ancelotti, o ex-Flamengo marcou duas vezes e deu uma assistência para o compatriota, comandando a vitória dos espanhóis no jogo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO Vinícius Junior brilhou na vitória do Real Madrid diante do Shakhtar



Vinicius Júnior deu prosseguimento ao bom momento e brilhou na vitória do Real Madrid por 5 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk, nesta terça-feira, 19, em pleno Olímpico de Kiev, na Ucrânia. Em alta no time de Carlo Ancelotti, o brasileiro marcou duas vezes e deu uma assistência para o compatriota Rodrygo, comandando a vitória dos espanhóis no jogo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Kryvtsov (contra) abriu o placar para o time merengue, enquanto Benzema fechou o marcador. Com o resultado, os madrilenos chegam aos 6 pontos no Grupo D, ficando atrás somente do Sheriff, da Moldávia, que leva a melhor no critério de desempate. Inter de Milão (5) e Shakhtar (1) completam a tabela de classificação.

O Real Madrid não tomou conhecimento do Shakhtar e, mesmo atuando como visitante, dominou o confronto desde o primeiro minuto. A equipe espanhola, é verdade, só abriu o placar aos 37 minutos, com um gol contra de Kryvtsov, que ao tentar cortar, encobriu o goleiro. Ainda assim, a soberania foi mostrada nos números. Somente nos 45 minutos iniciais, os madrilenos chutaram 15 vezes, contra somente uma dos ucranianos. Benzema, Rodrygo, Vinicius Júnior, Kroos… vários jogadores tiveram chances de descer para o vestiário com um gol na conta.

No segundo tempo, o Real Madrid não tirou o pé do acelerador e, desta vez, acertou a pontaria. A melhora deu-se, principalmente, graças a Vinicius Júnior. O brasileiro aos 5 minutos, quando aproveitou excelente passe de Modric para sair na cara do gol e marcar. Cinco minutos depois, o atacante voltou a brilhar fazendo um golaço. Ele pedalou para cima de Dodô, costurou a marcação dentro da área e bateu no ângulo. Aos 19 minutos, foi a vez de Rodrygo chegar completando cruzamento de Vinicius Jr. para fazer o quarto do Real, em jogada que contou com participação de Benzema. O francês, inclusive, deixou a sua marca no apagar das luzes, transformando o triunfo em uma sonora goleada.

