Golaço de Vinícius Júnior é eleito o mais bonito da semana na Liga dos Campeões; assista

Na pintura, o brasileiro finta dois marcadores e acerta o ângulo, sem chances de defesa para o goleiro do Shakhtar Donetsk

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO Vinícius Junior brilhou na vitória do Real Madrid diante do Shakhtar



Vinícius Junior brilhou na vitória do Real Madrid sobre o Shakhtar Donetsk por 5 a 0, na última terça-feira, 19, ao marcar duas vezes e dar uma assistência para Rodrygo. Nesta quinta, o atacante viu um de seus gols ser eleito o mais bonito da terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa. Na pintura, o brasileiro finta dois marcadores e acerta o ângulo, sem chances de defesa para o goleiro da equipe ucraniana. A jogada do ex-Flamengo superou belos gols de Paulinho, para o Sporting diante do Besiktas, Naby Keita, à favor do Liverpool contra o Atlético de Madrid, e de Dzeko, da Internazionale, no triunfo sobre o Sheriff. Além disso, Vinícius Junior também foi prestigiado pela Uefa estando na seleção da Liga da semana. Ele, inclusive, foi o único brasileiro escolhido pela entidade máxima. Veja abaixo os gols e a equipe ideal.