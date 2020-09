Willian José, da Real Sociedad, testa positivo para Covid-19

O centroavante brasileiro ficará de fora da estreia da equipe no Campeonato Espanhol, neste domingo (13), diante do Valladolid

EFE/ Domenech Castelló Willian José vai perder a estreia da Real Sociedad no Campeonato Espanhol



O atacante brasileiro Willian José, que defende a Real Sociedad, deu positivo em teste de detecção do novo coronavírus, segundo confirmou nesta quarta-feira o próprio clube. Segundo o comunicado, o centroavante ficará de fora da estreia da equipe no Campeonato Espanhol, neste domingo (13), diante do Valladolid. Mais cedo, a Real Sociedad havia anunciado que um jogador do elenco havia dado positivo em teste. Logo depois, pelo Instagram, o próprio Willian José confirmou que era ele o infectado. “Triste por não poder ajudar meus companheiros no início de LaLiga, mas seguirei trabalhando e me cuidando para voltar o quanto antes”, escreveu o atacante.

Este é o sexto caso de infecção pelo novo coronavírus no elenco da Real Sociedad durante a atual temporada. O experiente meia espanhol David Silva, principal contratação para temporada, foi um deles. O ex-Manchester City testou positivo logo na chegada ao clube e segue isolado. Os demais jogadores, entre eles o meia belga Adnan Januzaj, já se recuperaram, voltaram a treinar com os companheiros e estão liberados para atuar na estreia da equipe no Espanhol.

*Com EFE