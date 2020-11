Zagueiro brasileiro Éder Militão testa positivo para Covid-19 e desfalca Real Madrid

O restante do elenco, comissão técnica e funcionários do clube deram negativo

Reprodução/Militão Zagueiro está convocado para a Seleção Brasileira, que neste mês enfrentará Venezuela e Uruguai



O Real Madrid informou que o zagueiro brasileiro Éder Militão testou positivo para o novo coronavírus em exames realizados no domingo (1º). O restante do elenco, comissão técnica e funcionários do clube que trabalham com os jogadores deram negativo. “Confirmamos que todos, exceto Éder Militão, testaram resultados negativos nos exames antigênicos realizados nesta manhã”, afirmou o clube em comunicado.

A confirmação do positivo de Militão acontece no dia anterior ao jogo do Real Madrid contra a Inter de Milão, pela terceira rodada do grupo B da Liga dos Campeões da Europa, uma partida que a priori, tendo apenas um caso positivo e o resto negativo, não corre o risco de ser adiada. Além de ser um problema para o técnico do Real, Zinedine Zidane, é também para Tite — pois o zagueiro está convocado para a Seleção Brasileira, que neste mês enfrentará Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

*Com informações da EFE