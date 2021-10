Zagueiro da Juventus critica saída de Cristiano Ronaldo: ‘Deveria ter ido mais cedo’ 

Sem papas na língua, o defensor lamentou que a negociação repentina do português e revelou alguns bastidores da transferência

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Cristiano Ronaldo deixou a Juventus para voltar ao Manchester United



A transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United ainda repercute na Itália. Três meses após o atacante deixar a Juventus para retornar ao Old Trafford, o zagueiro da “Velha Senhora” e da seleção italiana, Giorgio Chiellini, precisou responder sobre a saída do craque em entrevista à “DAZN”. Sem papas na língua, o defensor lamentou que a negociação repentina do português tenha acontecido perto do fim da janela de transferências. “Ele saiu no dia 28 de agosto. Para nós, teria sido melhor se ele tivesse saído mais cedo, para podermos nos preparar melhor. Acabamos pagando por isso, tivemos um choque e perdemos alguns pontos nas primeiras rodadas. Se ele tivesse saído no dia 1.º de agosto, teríamos tido tempo de nos preparar melhor e estaríamos prontos para começar o campeonato da melhor forma”, afirmou Chiellini.

Na entrevista, o capitão da Juventus também revelou que Cristiano Ronaldo desejava “novos estímulos na carreira”. “Chegamos a um ponto final na relação com a Juventus em que o Cristiano precisava de novos estímulos e de uma equipe que jogasse para ele porque quando ele encontra uma equipe assim acaba por ser sempre decisivo, como estamos vendo ao longo deste mês. Não me surpreende porque ele sempre mostrou isso ao longo da sua carreira e também durante os três anos em que esteve conosco”, prosseguiu o zagueiro, um dos maiores ídolos da torcida da Juve.

Cristiano Ronaldo, vale lembrar, adiou as suas férias devido aos jogos de Portugal pela Eurocopa. Ainda assim, o atacante se reapresentou à Juventus no dia 26 de julho, participando da pré-temporada com a equipe e até participando de um jogo oficial contra a Udinese, na estreia do Campeonato Italiano. Na reta final do mercado europeu, entretanto, o astro passou a ser especulado como possível reforço do Manchester City. No fim, ele acabou voltando para o United, onde conquistou diversos títulos de 2003 a 2008.